Грозное оружие: в состав ВМФ приняты две новых атомных подлодки

Россия последовательно оснащает свой Военно-морской флот самой современной техникой и вооружением.

А в первой половине дня Владимир Путин побывал в Северодвинске. Где посетил крупнейший судостроительный комплекс страны «Севмаш». Президент принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».

Россия продолжает оснащать военно-морской флот самой современной техникой. На вооружении этих грозных кораблей высокоточные ракеты большой дальности. Удары могут наноситься как по надводным целям, так и береговым объектам. О стратегическом оружии — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Торжественная церемония, экипажи в полной готовности. Владимир Путин дает команду поднять на подводных крейсерах Андреевские флаги.

В состав ВМФ передали две атомные подлодки. И едва ли можно переоценить важность этого события для флота.

«Мы последовательно оснащаем Военно-морской флот самой современной техникой и вооружением. И подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, «Император Александр III» — это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», а крейсер «Красноярск» — четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень», — заявил Путин.

«Красноярск» — длиной больше 100 метров и высотой с девятиэтажный дом. Быстрый и тихий, неуязвимый для радаров, в любой момент может появиться там, где его не ждут. Лодка способна поражать любые цели под водой, на воде и на берегу. Вооружена «Ониксами» и «Калибрами». Подводный крейсер без подзарядки может прослужить четверть века.

«Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса „Ясень-М“. Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», — заметил Путин.

Новейшая подлодка «Император Александр III» относится к четвертому поколению. Серия этих субмарин станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии — в важнейших стратегических районах мирового океана. Хочу поздравить военных моряков, корабелов „Севмаша“ с сегодняшним большим важным событием, поблагодарить трудовой коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу», — сказал Владимир Путин.

Президент побывал на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов», где пообщался с экипажем.

Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей. Президент написал: «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности».

После Северодвинска президент прибыл в Архангельск, где он осматривает новую самую большую в Поморье школу. В рабочем графике главы государства — также совещание по социальным вопросам.