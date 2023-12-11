Зарегистрирован обновленный «Спутник Лайт»

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В Петербурге за неделю возросла заболеваемость коронавирусом на 47%.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Заболеваемость ковидом в Петербурге за последнюю неделю выросла на 47%. Об этом сегодня сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. При этом подавляющее большинство — 90% случаев — приходятся на взрослых и 10% на детей.

Но на всякий случай, с очного на удаленный формат обучения уже перевели 4,5 тысячи школьников. К тому же, специалисты напомнили о простых правилах, которые не дадут быстро распространяться инфекции.

Сегодня Минздрав зарегистрировал обновленную ковид-вакцину «Спутник Лайт». В ближайшие дни в больницы страны отгрузят 135 тысяч готовых доз препарата. Вакцина успешно прошла клинические испытания. Как отмечается, измененный состав лучше защищает от новых штаммов коронавируса, чем прежние.

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