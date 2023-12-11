Зарегистрирован обновленный «Спутник Лайт»

Заболеваемость ковидом в Петербурге за последнюю неделю выросла на 47%. Об этом сегодня сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. При этом подавляющее большинство — 90% случаев — приходятся на взрослых и 10% на детей.

Но на всякий случай, с очного на удаленный формат обучения уже перевели 4,5 тысячи школьников. К тому же, специалисты напомнили о простых правилах, которые не дадут быстро распространяться инфекции.

Сегодня Минздрав зарегистрировал обновленную ковид-вакцину «Спутник Лайт». В ближайшие дни в больницы страны отгрузят 135 тысяч готовых доз препарата. Вакцина успешно прошла клинические испытания. Как отмечается, измененный состав лучше защищает от новых штаммов коронавируса, чем прежние.