«Секс каждый день» — 78-летний Антонов похвастался интимной жизнью

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Исполнитель Юрий Антонов занимается сексом каждый день

«Секс каждый день» — 78-летний Антонов похвастался интимной жизнью

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Впрочем, имя новой возлюбленной артист раскрывать не торопится.

Народный артист РФ Юрий Антонов в эфире одного из федеральных телеканалов заявил, что не испытывает никаких проблем с интимной жизнью. По словам исполнителя он занимается сексом каждый день.

По словам музыканта, возраст для него не помеха. У Антонова предостаточно здоровья, так как он старается следить за собой.

«Стоит у меня, очень сильно стоит, да! <…> А секс у меня случается каждый день! Возраст — не помеха, здоровья для этого предостаточно, — заявил музыкант.

Правда, артист не стал уточнять, с кем он занимается сексом. В прошлом он был три раза женат и вновь узаконивать отношения пока не намерен. Примечательно, что раньше Антонов не любил рассказывать о личной жизни. Музыкант отмечал, что заставить его рассказать об этой теме не смогло бы «ни гестапо, ни НКВД».

«Вы даже не представляете»: какие проблемы беспокоят 78-летнего Юрия Антонова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что источником хорошего настроения музыканта является горький шоколад.

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