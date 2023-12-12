Яичный психоз: откуда «вылупились» трехзначные цены на продукт

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Куриные яйца за последний год подорожали в среднем на 40%

Яичный психоз: откуда «вылупились» трехзначные цены на продукт

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Почему один из главных новогодних продуктов подорожал в среднем на 40%?

Куриные яйца в магазинах России за последний год в среднем подорожали на 40%. Как пишет издание «БИЗНЕС Online», в Татарстане дешевле 100 рублей яиц уже нет, а в Белгороде и Саратове люди выстраиваются в очереди за ними с пяти часов утра.

В Москве ситуация примерно аналогичная: яйца категории С3 стали продавать даже поштучно, чтобы поддержать покупателей в период высоких цен. Такие меры, как отмечается, ввели из-за дефицита продукта на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен.

«Продажа яиц в таком формате позволяет дать покупателям более низкую цену, так как, если сравнивать закупочные цены июля и декабря, рост цен за десяток яиц составил в среднем 80%», — говорится в статье.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить крупным компаниям повышать цены на продукты более чем на 30% без видимых причин. В ведомстве подчеркнули, что рост стоимости некоторых товаров зачастую связан с недобросовестным поведением участников рынков.

Регулятор установит перечень товаров, цены на которые будет контролировать. С инициативой выступил и Россельхознадзор: ведомство разрешило поставки яиц из Турции, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц в России.

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