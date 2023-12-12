«У нее прям альтушечка»: дочь Романа Архипова шокировала его пением нота в ноту

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 42 0

Дочь Романа Архипова поет и берет ноты в очень раннем возрасте

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Наследнице артиста всего десять месяцев, но она уже явно дала понять, чем хочет заниматься в жизни.

В семье бывшего солиста группы «Челси» Романа Архипова музыкальный талант передается по наследству. Певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», что его маленькая дочь уже начала петь, хотя ей всего десять месяцев.

«Она поет! Я сегодня увидел в Instagram* видео жены. Дочка на руках повторила практически ноту в ноту. Десять месяцев, это невозможно!» — с восхищением поделился счастливый отец.

Трогательный момент произошел, когда Архипов вместе с женой Алисой Огородниковой пели дома. У супругов есть свои «распевочки», которыми они пользуются.

Именно их десятимесячный ребенок повторил следом за родителями. Они даже определили тембр голоса дочери.

«У нее прям альтушечка (альт — Прим. ред.) такая», — отметил Архипов.

Осенью 2019 года Архипов женился на дочери миллионера Леонида Огородникова — основателя сети кинотеатров «Каро Фильм». А в ноябре прошлого года супруги объявили о пополнении в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что входит в райдер Романа Архипова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«У нее прям альтушечка»: дочь Романа Архипова шокировала его пением нота в ноту

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