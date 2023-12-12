Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда РФ.

Главной задачей Конституции является защита интересов российских граждан. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда. Она приурочена к 30-летию основного закона страны. Президент напомнил и о последних изменениях, внесенных в документ в 2020-м году, отметив, что того требовало время. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин внимательно все выслушал.

Пока журналистов провожают в пресс-центр, к зданию резиденции одно за другим подъезжают авто с мигалками. В приемной президента почетные гости — главные судьи страны.

Символично, что встреча в резиденции Ново-Огарево проходит в день Конституции. Ровно 30 лет назад ее приняли на всенародном голосовании. А еще через две недели основной закон страны, которым мы руководствуемся и сейчас, вступил в силу.

За круглым столом Владимира Путина ждет подарок — объемный фолиант, что едва уместился в бумажный формат — тут видно, как много у судей работы.

История Конституционного суда хорошо иллюстрирует историю современной России. Так в 1993-м, когда Ельцин заявил о роспуске Верховного парламента, а танки двинусь в сторону Белого Дома, главный судья Валерий Зорькин признал это решение незаконным. Позже он и его коллеги боролись за то, чтобы страна не треснула по швам — несколько республик требовали независимости.

Конституция — как зеркало, что отражает все главные общественные перемены. Два года назад в нее внесли поправки — социальный пакет, что определил развитие страны на годы вперед.

Когда в состав нашей страны вошли новые регионы, в Конституцию внесли изменения. Теперь у судей важная работа — как можно скорее привести законодательство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к общероссийскому знаменателю. Они стоят на страже основного закона страны, на который, кстати, нередко посягают.

На встрече речь идет и о международном сотрудничестве. Недавно прошедшая конференция Конституционного суда объединила полсотни стран. Не только экономически, но и юридически Россию изолировать не удалось.