У «Яндекса» масштабный сбой в приложении «Умный дом»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Пользователи умных устройств «Яндекс» массово пожаловались на сбой в их работе

У «Яндекса» масштабный сбой в приложении «Умный дом»

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Пользователи устройств массово жалуются.

Массовый сбой произошел в работе устройств для умного дома компании «Яндекс», о чем сообщил их администратор в комментариях сайта «ВКонтакте».

Позже агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе, что у многих пользователей возникли небольшие трудности в работе устройства. В основном проблема случилась у жителей двух столиц Союзного государства — Москвы и Минска.

«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома по Wi-Fi», — прокомментировали в компании.

В данный момент приложение работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли нейросеть заменить режиссеров и актеров в театре.

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