ВСУ обстреляли онкодиспансер в Горловке

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Киевский режим продолжает целенаправленно наносить удары по гражданскому населению.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны украинских националистов. Под ударом оказалась Горловка.

Несколько снарядов угодили на территорию онкодиспансера и в жилые кварталы. Ранения получил 37-летний мужчина. Осколки боеприпасов выбили окна зданий, а также повредили фасады и крыши.

Всего же за сутки украинские вооруженные формирования десять раз обстреливали территорию республики. Били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

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