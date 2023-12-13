Умер звезда сериалов «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус» Андре Брауэр

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Рита Миронова
Рита Миронова 95 0

Почему сердце актера остановилось на 62-м году жизни?

Умер звезда сериалов «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус» Андре Брауэр

Фото: Кадр из сериала «Бруклин 9-9», 2013 г.

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Умер американский актер Андре Брауэр, известный по ролям в культовых сериалах «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус». Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что 61-летний Брауэр скончался 11 декабря. Причиной стала неназванная болезнь, причем, как сообщила агент актера Дженнифер Аллен, недуг был непродолжительным.

Андре Брауэр был известен зрителю как честный капитан Рэймонд Холт в полицейском комедийном сериале «Бруклин 9-9», серии которого выходили с 2013 по 2021 год. Также он играл детектива в телесериале «Такси» затем сменил его на роль психиатра в «Докторе Хаусе».

Он продолжал сниматься в фильмах и смог поучаствовать в таких картинах как «Город ангелов», «Радиоволна», «Посейдон», «Первобытный страх», «Дуэты», «Туман», «Фантастическая четверка: вторжение Серебряного серфера», «Солт» и «Игрок».

Брауэр был номинирован на две премии «Эмми» за роль второго плана в фильме «Мужчины определенного возраста».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умер актер из «Острых козырьков» Бенджамин Зефанайя.

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