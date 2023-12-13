Совфед отмечает 30-летний юбилей: Путин объяснил значимость праздника

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Путин: активная помощь Совфеда участникам СВО заслуживает глубокого уважения

Совфед отмечает 30-летний юбилей: Путин объяснил значимость праздника

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Президент поздравил сенаторов и отметил их вклад в развитие нашей страны.

Самого глубокого уважения заслуживает помощь российских сенаторов участникам спецоперации (СВО) на Украине и жителям новых регионов России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин по случаю 30-летнего юбилея Совета Федерации страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь Сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — подчеркнул Путин.

Он назвал сегодняшний праздник значимым, ведь этот юбилей связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма.

Совфед играет значимую роль в развитии России и ее населения, формировании законодательной базы, укреплении потенциала субъектов нашей страны, а также в решении главных задач экономики и соцсферы, науки и образования, здравоохранения и культуры, заявил президент.

Накануне, 12 декабря, в России отмечался День Конституции. Основному закону нашей страны исполнилось 30 лет. Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Над его текстом работали тысячи специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию.

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