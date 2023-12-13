Готовность номер один: что происходит в кол-центре приема вопросов Путину
На данный момент количество обращений уже приближается к двум миллионам.
Фото, видео: 5-tv.ru
Меньше суток остается до главного политического события страны — итогов года с Владимиром Путиным. Напомним, что в этот раз решено объединить сразу два формата — большую пресс-конференцию и прямую линию общения с гражданами.
И чем ближе мероприятие, тем напряженее работа кол-центров, которые принимают вопросы россиян в круглосуточном режиме. На данный момент количество обращений уже приближается к двум миллионам.
Приниматься они будут вплоть до окончания общения президента с гражданами. С подробностями — корреспондент «Известий» Анна Воропай.
«Вы позвонили… в редакцию программы… „Итоги года с Владимиром Путиным“… ваш звонок бесплатный», — говорят операторы.
И так — круглосуточно, уже почти две недели. У операторов кол-центра сейчас — самые напряженные смены, чем ближе прямая линия — тем активнее звонят люди.
Некоторые обращения звучат как крик о помощи. Как история этих пенсионеров из Московской области — в деревне они построили дом для всей семьи и мечтали прожить в нем всю жизнь.
Чтобы с автором обращения можно было связаться, операторы просят оставить контакты. Даже если вопрос не прозвучит в прямом эфире — его решением все равно займутся.
Ведь все обращения — теперь в базе Народного фронта. И каждый случай — под контролем.
«Все эти обращения будут отработаны региональными исполкомами Народного фронта на местах. Со всеми людьми свяжутся, пообщаются. Выяснят, какую-то информацию и ни одно обращение не окажется без внимания», — напоминает руководитель исполкома Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий.
Если раньше волонтеры Народного фронта подключались к решению вопросов после прямой линии, то теперь работают вместе с операторами. Операторы кол-центра вносят в компьютеры гигабайты информации — о том, что волнует россиян больше всего.
Прямая линия с президентом — самый честный соцопрос. И способ донести свою проблему до руководства страны.
Срезы по темам главе государства предоставляют регулярно — еще во время подготовки к прямой линии. Чаще всего спрашивают про специальную военную операцию, ЖКХ, медицину и образование — встречаются и необычные вопросы, например, про самокатчиков.
«Есть система доставки, которая именно с помощью самокатов осуществляется. Та как дорожки пешеходные достаточно узкие, а самокатчики передвигаются именно по ним, то жители обращаются с просьбой принять эффективные меры по безопасности для пешеходов», — рассказывает руководитель Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова.
Звонок на горячую линию — самый популярный, но не единственный способ обратиться к президенту. Задать вопрос можно по СМС, в соцсетях, на сайте или в приложении.
Обращения будут принимать до последних секунд прямой линии. Итоги года президент подведет уже в четверг, где ответит на большую часть вопросов россиян.
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