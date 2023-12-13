Жителям нескольких регионов России дадут самим распределять бюджет
Если пилотный проект окажется удачным, его распространят на всех жителей страны.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Россияне смогут участвовать в распределении бюджета через «Госуслуги». Такая возможность пока появилась у жителей трех регионов — Красноярского края, Ивановской и Калининградской областей.
Но, если пилотный проект окажется удачным, его распространят на всех жителей страны. Россияне через «Госуслуги» в формате «одного окна» будут выдвигать свои проекты и получать на них деньги из регионального бюджета.
Благодаря этому можно например благоустроить двор, как того хотят жители. Сейчас тоже можно выдвигать инициативы и получать средства.
Но необходимо собирать большое количество документов. Благодаря «Госуслугам» все будет гораздо оперативное.
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