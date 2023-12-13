«Делает кожу тонкой»: как убрать темные круги под глазами

Как избавиться от такого эстетического недостатка?

Изменение цвета кожи в области глаз с телесного на фиолетовый или коричневый придает лицу человека болезненный вид. Врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Богданова назвала изданию «Страсти» причины появления таких синяков и объяснила, как их убрать.

Причины образования темных кругов

Как сообщила специалист, дефект кожи появляется из-за нарушения оттока лимфы и венозного застоя, гиперпигментации кожи, замедления обменных процессов. Также отрицательно сказывается нарушение проницаемости стенок сосудов и капилляров.

Предпосылкой проблемы становится в некоторых случаях истончение жировой прослойки под глазами, кожи век с возрастом. Также отдельно выделяют причины темных кругов под глазами у мужчин.

У представителей сильного пола кожа вокруг глаз страдает из-за особенностей кровоснабжения. В этом месте есть немало подкожных кровеносных сосудов — у мужчин их больше, чем у женщин.

Кроме того, среди основных факторов индивидуальные особенности, наследственность, частые стрессы и нехватка сна. К проблеме могут привести употребление продуктов, задерживающих жидкость в организме, в частности, соленая, копченая пища.

Вдобавок врач назвала такие факторы, как привычка часто тереть глаза, перенесенные травмы и болезни носа, из-за которых впоследствии может нарушиться кровообращение в области глаз. Замыкают список причин возрастные изменения в тканях, проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной системами, болезни почек.

Способы коррекции и устранения темных кругов

Богданова сказала, что наиболее действенными будут косметологические процедуры, в том числе микротоковая терапия (воздействие на кожу слабым током), мезонити (нитевой лифтинг), лимфодренажный массаж и другие. Также темные круги удаляются с помощью пластической операции — блефаропластики.

«Кожа и жир — главные маскировщики темных кругов под глазами. Поэтому, чтобы предотвратить их появление, необходимо использовать правильный уход в домашних условиях и вести здоровый образ жизни, соблюдать нормы сна. Переутомление, недосыпание, стресс — все это делает кожу век тонкой и тусклой, а лицо — бледным и изможденным», — подчеркнула эксперт.

Вдобавок нарушается обмен веществ, сосуды век проступают сильнее, приводя к образованию под глазами фиолетовых или синюшных теней. Это все результат стойкого обезвоживания, когда человек проводит много времени в помещениях с сухим воздухом и, у него не налажен питьевой режим, также при наличии вредных привычек.

Так, здоровый образ жизни — лучший друг косметологических процедур. Этот комплексный подход очень эффективен.

Врач посоветовала отрегулировать режим сна, спать по восемь часов, скорректировать питание, чаще устраивать прогулки на свежем воздухе, а заодно — наблюдаться у косметолога. При соблюдении этих правил темные круги точно не будут беспокоить.

Косметика для коррекции темных кругов

Для борьбы с темными кругами нужно приобрести сыворотку. Это средство позволяют решать отдельные проблемы зоны вокруг глаз, в частности темные круги, отечность, сетка мелких морщин максимально быстро и точно.

Для домашнего ухода эта категория средств всегда применяется курсами, отмечает Богданова. По ее словам, оптимальная длительность одного цикла составляет шесть-восемь недель.

При этом нужно помнить, что сыворотка не способна стать заменой уходового крема. Он наносится после полного впитывания сыворотки. А перед ее применением нужно хорошенько очистить кожу и сделать легкий массаж.

Как наносить крем на область вокруг глаз

Распределять крем нужно точечно, на верхнем веке — от носа к виску, на нижнем — в обратном направлении. Не рекомендуется наносить уходовую косметику ближе одного сантиметра от ресничного края.

Это позволит предотвратить попадание крема или сыворотки на слизистую глаз. Процедуры по вечернему уходу за кожей, по совету косметолога, следует провести не позднее чем за один-два часа до отхода ко сну.

Крем и сыворотка распределяются пальцами, легкими постукивающими движениями, при этом средства нельзя втирать.

Ранее 5-tv.ru писал, что трихолог перечислила основные причины выпадения волос.