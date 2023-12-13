Повышенный спрос: власти нашли способ снизить цены на яйца

Импорт продукции планируется увеличить за счет отмены пошлины.

Самые жаркие споры о стоимости яиц сегодня охладило сообщение Минсельхоза. Цены должны стабилизироваться в ближайший месяц благодаря увеличению импорта из Турции и Азербайджана. Для этого с 1 января временно отменят ввозную пошлину на яйца.

Пока проверкой резкого подорожания занимаются антимонопольная служба и Генпрокуратура. Тем временем, предприимчивые продавцы придумали способ, как завуалировать скачок цен. В ряде регионов, в том числе в Краснодаре, Туле, Твери, Тюмени и Москве, начали предлагать яйца поштучно. Правда, десяток все равно выходит дорого.

«Игорь Краснов поручил регионам субъектов провести проверки деятельности производителей и продавцов куриных яиц, средняя цена за которые за год увеличилась более, чем на 40%. По итогам надзорных мероприятий по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования по защите прав граждан», — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.