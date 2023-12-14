На Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам, но киевский режим ввел запрет на диалог с Москвой на законодательном уровне.

На Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Политики на Западе уверены, что единственный способ достичь мира на Украине — это переговоры. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — написали в материале.

Также в статье отметили, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его опасения о том, что поддержка со стороны США постепенно угасает.

При этом Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам, но киевский режим ввел запрет на диалог с Москвой на законодательном уровне.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад начал избегать встреч с президентом Украины.

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