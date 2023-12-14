Путин про США: «Имперская политика мешает им самим»

Президент России Владимир Путин считает США важной и нужной страной для мира, но имперская политика Соединенных Штатов мешает, в том числе, им самим.

Президент РФ подчеркивает: Россия всегда выступала за здоровые партнерские отношениях с США, однако пока на сегодняшний день не существует для этого условий. Если они будут созданы, РФ и США могут развивать фундаментальные отношения.

«Мы к этому готовы», — отмечает Владимир Путин.

Путин также объяснил, почему выбор курса США им мешает: в общественном сознании они должны себя вести как империя, и, если они где-то в чем-то договариваются и где-то что-то уступают, это уже воспринимается как провал или пробел.