Путин про США: «Имперская политика мешает им самим»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 20 0

РФ готова к конструктивным отношениям с США.

Путин про США: «Имперская политика мешает им самим»

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Президент России Владимир Путин считает США важной и нужной страной для мира, но имперская политика Соединенных Штатов мешает, в том числе, им самим.

Президент РФ подчеркивает: Россия всегда выступала за здоровые партнерские отношениях с США, однако пока на сегодняшний день не существует для этого условий. Если они будут созданы, РФ и США могут развивать фундаментальные отношения.

«Мы к этому готовы», — отмечает Владимир Путин.

Путин также объяснил, почему выбор курса США им мешает: в общественном сознании они должны себя вести как империя, и, если они где-то в чем-то договариваются и где-то что-то уступают, это уже воспринимается как провал или пробел.

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