«Перебор»: Путин о строгости наказания за экономические преступления

Президент России дал поручение законодателям по данному поводу.

Президент РФ Владимир Путин поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления, от которой он сам оторопевает. Заявил глава российского государства об этом в ходе подведения итогов 2023 года.

«Слышу и вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет. Откровенно говоря, я сам тоже как оторопел, когда об этом услышал… Вообще перебор какой-то, это очевидно», — сказал он.

Путин отметил, что за преступления в сферах налоговой, антимонопольной деятельности люди получают запредельные сроки. И это происходит по той причине, что законодатель пытается реагировать соответствующе.

Президент пообещал попросить законодателей оценить и соответствующим образом отреагировать на данную ситуацию.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Главными темами вопросов в этом году, как отмечал Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК просит МВД лишить российского гражданства семерых преступников.