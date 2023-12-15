ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 72 0

Последний раз украинские боевики вели обстрел города в мае.

ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ВСУ в половину первого ночи выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты», — опубликовано в сообщении.

Последний раз украинские боевики вели обстрел города в мае.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Поиск стабильности и глубины чувств: любовный гороскоп для Рыб на 2024 го...

Последние новости

2:51
Лучевое излучение смертельно для них? Кому категорически нельзя делать рентген
2:30
Шаг вперед: какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина
2:09
Лучше избегать: почему опасен нарезной хлеб в магазине
2:00
Поиск стабильности и глубины чувств: любовный гороскоп для Рыб на 2024 год
1:48
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю
1:27
На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

Сейчас читают

Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам