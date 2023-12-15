ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю
Последний раз украинские боевики вели обстрел города в мае.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
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ВСУ в половину первого ночи выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.
«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты», — опубликовано в сообщении.
Последний раз украинские боевики вели обстрел города в мае.
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