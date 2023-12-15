Спор по Эссекибо: о чем договорились в ходе встречи лидеры Гайаны и Венесуэлы

До этого Россия призвала стороны мирно решить ситуацию.

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо. Соответствующее заявление опубликовано в блоге венесуэльского лидера Николаса Мадуро по итогам встречи с гайанским президентом Ирфааном Али 14 декабря на карибском острове Сент-Винсент.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», — говорится в документе.

Речь в том числе идет об обстоятельствах, вытекающих из каких-либо разногласий, существующих между государствами. Вместе с тем страны обязались избегать эскалации конфликта и разрешить его в соответствии с международным правом, включая Женевской соглашение 1966 года.

Также президенты договорились о немедленном создании совместной комиссии для решения вопросов по взаимному согласию. Состоять она будет из министров иностранных дел и технических специалистов Гайаны и Венесуэлы, которые должны будут составить и предоставить отчет властям в течение трех месяцев.

Кроме того, Мадуро и Али собираются провести следующую встречу в ближайшие три месяца.

Территориальный спор вокруг Эссекибо

С XIX века продолжается территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной. Каждая сторона считает эту зону своей территорией. Венесуэла активизировала свои действия после того, как власти Гайаны разрешили американской компании разрабатывать там крупное месторождение нефти.

В 1966 году стороны подписали Женевское соглашение о поиске мирного разрешения спора, однако в 2018-м Гайана подала в Международный суд ООН иск с просьбой юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, по которому государство имеет контроль над Эссекибо. Против выступил Каракас.

3 декабря 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро организовал референдум, касающийся этого региона. Примерно 95% граждан проголосовали за его присоединение к стране. Позднее лидер Венесуэлы сообщил об аннексии Эссекибо, а также мобилизации военного контингента у границ.

Спустя три дня после проведения референдума Мадуро дал международным нефтяным компаниям три месяца, чтобы они покинули территорию. Этого времени, считает политик, достаточно, чтобы «собраться с силами». При этом президент Гайаны Ирфаан Али предупредил: его республика сейчас принимает меры для защиты своей территории — на случай, если случится вторжение Венесуэлы.

МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор о статусе Эссекибо. При этом Москва выступила против внешнего вмешательства в эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется территориальный спор Венесуэлы и Гайаны.