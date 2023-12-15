Особая школа: в Казани открылась академия дронов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

В Казани открылся филиал академии дрон-рейсинга

Особая школа: в Казани открылась академия дронов

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Учиться там могут все желающие старше десяти лет.

В последние годы в России и по всему миру особо популярен стал дрон-рейсинг — гоночные соревнования небольших квадрокоптеров. Совсем недавно он был признан официальным видом спорта.

Главные организаторы гонок на дронах в нашей стране решили создать еще одно место, где любители робототехники могли бы обучиться всему необходимому. Так, в Казани был открыт первый филиал академии, пишет издание «БИЗНЕС Online».

В новой школе каждый желающий от десяти лет может научиться собирать дроны, управлять ими и участвовать в соревнованиях. Руководителем академии стала Ксения Мосина, которая подчеркнула, что запрет на использование беспилотных воздушных судов с властями урегулировать получилось.

«Наши учебные полеты будут проходить на закрытой территории, поэтому это абсолютно безопасно. Вопреки запретам на полеты дронов, удалось технически создать площадку, которая не нарушает нормативно-законодательных требований», — объяснила она.

Академия обладает несколькими пространствами для тренировок, а также специальной комнатой для обучения пилотов, где расположен 3D-принтер для печати необходимых запчастей. В будущем при школе планируется открытие магазина с важными комплектами оборудования и деталей.

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