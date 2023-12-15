Тонны оборудования, сотни специалистов и десятки бессонных ночей! В Пекине стартовал третий международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация — 2023». В соревнованиях примут участие юные спортсменки из 19 стран. Турнир пройдет по оригинальным правилам, и обещают быть невероятно зрелищными и артистичными. С участницами и организаторами турнира пообщался обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

Третий Международной турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» стартовал в Пекине. Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Лори Фанг и Александра Тимошенко — сразу пять Олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, в национальных китайских костюмах, вдохновили своим присутствием на победу участниц турнира «Небесная грация».

«Наш турнир проходит по правилам „Небесная грация“, эти правила намного сложнее. Они дают возможность гимнастке раскрыть свой талант, потенциал и сделать нашу любимую художественную гимнастику красивой и зрелищной. Мы за настоящий спорт, за чистую игру и за настоящие победы!» — заметила Олимпийская чемпионка Алина Кабаева на открытии турнира.

На протяжении трех соревновательных дней на этом пекинском ковре выступят 46 спортсменок из 19 стран.

«Небесная грация» — очень важные соревнования для меня! Это потрясающий опыт для спортсмена!» — делится гимнастка из ОАЭ Малаллах Ламия Тарик.

«Для меня огромная честь выступать на таком турнире. Я буду представлять свою страну», — рассказала киргизская гимнастка Асель Арапова.

«Я выступаю для зрителей и хочу, чтобы им понравилось!» — заметила представительница Армении Сильва Сарксян.

«Я здесь сегодня не только за Медалями и славой, я тут чтобы превзойти себя и получить незабываемые впечатления», — отметила гимнастка из Индии Кале Санюта.

Среди участниц турнира не только сильнейшие гимнастки мира — такие как Лала Крамаренко, Алина Горносько и Мария Борисова, но и совсем юные. Вот, например, группа воспитанниц академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой готовится к своим предстоящим выступлениям.

Предыдущие, два раза, турнир «Небесная грация» проходил в Москве и в Сочи, а в этом году столица Поднебесной с радостью приняла этот праздник красоты и спорта.

Турнир «Небесная грация — 2023» проходит на спортивной арене Пекинского технологического университета. Именно здесь во время Олимпийских игр в Китае в 2008 году проходили состязания по художественной гимнастике. Этот спортзал вмещает 7,5 тысячи зрителей, а его площадь — более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Кстати это современное сооружение находится рядом с одним из культовых мест в Китае — знаменитым «Храмом Неба». Именно здесь молились китайские императоры, а сегодня тут ежедневно по утрам занимаются гимнастикой сотни пекинцев. Символичное соседство спорта высших достижений и массового.

К этим большим Международным соревнованиям готовились почти полгода! Специалисты из России и Китая воплощали этот масштабный замысел.

«Наша организация в Китае — самая лучшая и давно работает с крупными проектами. Например, мы принимали участие в подготовке Олимпийских игр в Пекине. Мне очень нравятся художественная гимнастика. По сути — это настоящее искусство. Художественная гимнастика для меня — это вдохновение!» — рассказал сорежиссер третьего Международного турнира «Небесная грация» со стороны Китая Сяо Дао.

Организатор турнира Олимпийская чемпионка Алина Кабаева лично проверяет готовность к соревнованиям. Для нее мелочей тут нет, ведь она точно знает, что именно из них состоит большая победа.

«Отлично! Для гимнастки — это мечта, когда высокий потолок. Нет балок никаких, потому что лента сама шесть метров, и когда ее бросаешь — это уже 12 метров, а если еще выше, то и 18 метров», — оценила просторность площадки Алина Кабаева.

Тонны профессионального оборудования, десятки специалистов и круглосуточные монтажные работы. Одним словом, все как обычно перед открытием Международного турнира «Небесная грация».

«По тоннажу, там порядка где-то 8,5 тонны оборудования висит только вот на этой конструкции. Порядка 25 машин было, приехало по декорациям, по свету, по звуку, по сценическому оборудованию», — рассказал технический директор турнира «Небесная грация» Георгий Нечунеев.

Кстати, к нынешним соревнованиям Международная ассоциация клубов «Небесная грация», который и организовала эти масштабные соревнования, подготовила уникальный приз! Главный трофей турнира «Небесная грация» выполнен из самоцветов и драгоценных металлов. Над его созданием работали лучшие уральские камнерезы и ювелиры из Златоуста.

Но, главное украшение этого переходящего кубка — имена победительниц, которые будут начертаны на его основании. Лала Крамаренко — золотая медалистка за 2021 и 2022 года — уже открыла этот почетный список. Ну, а кто станет победителем турнира «Небесная грация» на этот раз, станет ясно совсем скоро — финал уже вечером 17 декабря.