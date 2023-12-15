Музыкант Рич выпускает новый альбом «Тихий ход»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Проект получился личным: музыкант рассказывает о своей жизни и делится размышлениями о стремлении человека быть ближе к богу и природе.

Музыкант Рич выпускает новый альбом «Тихий ход»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Музыкант Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич, выпускает свой новый альбом «Тихий ход». В творчестве артиста много песен на патриотическую тему, и главная композиция выходящего альбома «Моя родина» отражает многогранность России.

Кроме того, альбом получился личным: музыкант рассказывает о своей жизни и делится размышлениями о стремлении человека быть ближе к богу и природе.

«Мне действительно никогда не хотелось жить в другом месте, и никогда не было стыдно за то, что я русский человек. Об этом я прямо говорю. Не имею права в такие сложные, в том числе военные времена, это каким-то образом скрывать или нивелировать», — поделился Рич.

В мини-альбом вошли четыре песни, в записи которых принимал участие известный битмейкер Кит. Для исполнения женской вокальной партии пригласили певицу Женю Ефимову.

«Ричард очень самодостаточен. Мне кажется, у него есть какая-то конкретная идея, которую он несет. Для артиста это важно. У него есть понимание, куда он движется», — отметила Ефимова.

Альбом Рича «Тихий ход» доступен для прослушивания на музыкальных сервисах уже сейчас. В ближайшее время ожидается также релиз нового клипа.

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