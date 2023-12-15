Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 112 0

Врач Шарафилова: у женщин сосудистые заболевания проявляются уже после 50 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Какие факторы влияют на возникновение сосудистых заболеваний?

Неправильный образ жизни влияет на раннее возникновение проблем с сосудами. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач «Городского центра медицинской профилактики» Наталья Шарафилова.

По словам специалиста, сегодня можно говорить о том, что изменения в сосудах у мужчин проявляются уже в 45 лет, а у женщин — после 50. Помимо таких факторов как наследственность и пол человека, на ухудшение здоровья влияет неправильный образ жизни.

«Чем моложе возраст, тем острее проявляется заболевание, тем внезапнее проявляется заболевание, что очень печально бывает. Поэтому понимание этого вопроса, этих всех процессов и, самое главное, понимание и принятие здорового образа жизни — это, практически, является такой надежной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит эксперт.

Наталья Шарафилова отмечает, что и при наличии изменений в сосудах правильный образ жизни как минимум поможет не усугублять состояние сердечной мышцы.

«Изменения в сосудах — суживает сосуд, который кровоснабжает сердце — и нарушения кровоснабжения сердечной мышцы вызывает или нарушение ритма, или сердечную недостаточность. Или, что чаще всего проявляется, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардию, инсульты — если это сосуды головного мозга», — объясняет врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно защитить легкие зимой.

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Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами

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