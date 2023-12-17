Золотая середина: сколько можно съесть оливье и селедки под шубой в Новый год

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Диетолог Соломатина: салаты с майонезом стоит есть в минимальном количестве

Золотая середина: сколько можно съесть оливье и селедки под шубой в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Любимые новогодние салаты могут отразиться на здоровье, если их переесть. Кому и через сколько ложек стоит остановиться?

Сколько салатов можно съесть в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью? Ответом на этот вопрос в беседе с RT поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, универсальных правил не существует. Однако необходимо обращать внимание на вес, возраст и пол человек. Не менее важными факторами станут имеющиеся заболевания.

«Если есть еще какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество — то есть по паре ложек, чисто символически. А если кроме салата оливье и селедки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно, поэтому тогда можно съесть и побольше», — считает Соломатина.

Также она добавила, что вместо майонеза для заправки салатов можно использовать йогурт или нежирную сметану. А картофель стоит заменить на сельдерей, яблоко или топинамбур. В этом случае закуску можно съесть в большом количестве даже людям с проблемами со здоровьем.

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