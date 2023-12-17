Восстание машин реально? У искусственного интеллекта нашли пугающую способность

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 117 0

Профессор Юбэй Чен: ИИ может воспроизводить себе подобных без участия человека

Восстание машин реально? У искусственного интеллекта нашли пугающую способность

Фото: www.globallookpress.com

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Исследователи смогли создать автоматизированный конвейер ИИ, и он показал неожиданные результаты.

Искусственный интеллект, который активно распространяется в разных сфера, очень быстро учится. Настолько быстро, что это пугает даже ученых. Так, эксперты из Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета опубликовали итоги ошеломляющей работы, где показано, что ИИ может развиваться самостоятельно и создавать подсистемы без вмешательства человека, пишет Fox News.

Согласно заявлению исследователей, подобный проект — первый в своем роде. Ученые обнаружили, что более крупные модели искусственного интеллекта, подобные тем, которые используют ChatGPT, могут создавать меньшие по размеру. Речь идет о более специфичных приложениях искусственного интеллекта.

Их возможно использовать в повседневной жизни. В материале издания уточняется, что такие специализированные модели могут быть полезны для усовершенствования, к примеру, слуховых аппаратов.

«Удивительная вещь, которую мы обнаружили, заключается в том, что, по сути, вы можете использовать самую большую модель (искусственного интеллекта — Прим.ред.), чтобы автоматически создавать модели меньшего размера», — рассказал профессор Калифорнийского университета Юбэй Чен.

Ученый верит: в будущем подобные как большие, так и малые модели ИИ смогут «сотрудничать» вместе, после чего создадут «полноценную интеллектуальную экосистему».

Юбэй Чен отметил, что обнаруженная технология является настоящим прорывом, так как открывает полностью «автоматизированный конвейер». Он может позволить разработку искусственного интеллекта без какого-либо вмешательства человека в процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли ИИ сейчас превзойти человека.

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