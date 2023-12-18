Как в старые добрые: Костомаров и Навка выступили в дуэте на шоу Авербуха

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 471 0

Костомаров и Навка выступили с совместным номером на шоу Авербуха

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Пара исполнила танец, принесший им победу на Олимпийских играх в Турине.

Фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка станцевали номер «Кармен» на шоу «Вместе и навсегда» продюсера Ильи Авербуха. В 2006 году именно эта программа принесла им победу на Олимпийских играх в Турине. Эксклюзивные кадры с выступления появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы, кстати, не верили, что влезем в эти костюмы спустя 18 лет. Илюш, мы знаем друг друга практически с пеленок. Мы вместе шли к сегодняшнему дню очень долго. Мы вместе соревновались, были конкурентами. Потом вместе поехали по нашей прекрасной, невероятно крутой, огромной стране. <…> Это были счастливые, невероятно классные времена», — рассказала Навка.

Фигуристка также поблагодарила Авербуха, благодаря которому все получилось. Она пожелала, чтобы его жизненная энергия никогда не завершалась. Сам Костомаров добавил, что, как и обещал, вернулся на лед.

«Как и обещал, я вышел на лед после такого короткого срока», — сказал Костомаров.

И это действительно вызывает большое уважение к фигуристу. Ведь он буквально победил смерть, а теперь постепенно возвращается к прежней жизни. В начале января спортсмен был госпитализирован с пневмонией, его состояние стремительно ухудшалось. Из-за этого его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров на коньках исполнил танец на льду вместе со своей женой Оксаной Домниной. Спортсмен поблагодарил поклонников за поддержку в нелегкое для него время.

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