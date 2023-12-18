В Китае завершился турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

В Пекине завершился Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Состязания впервые прошли за пределами России, в них приняли участие сильнейшие спортсменки из 19-ти стран. Представители Китая сами обратились к олимпийской чемпионке Алине Кабаевой с инициативой организовать соревнования в их стране. Ну а уверенную победу одержали российские гимнастки. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский наблюдал за ярким турниром.

В Пекине аномально холодно и снежно, а в зале, где проходил Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», было жарко от накала спортивных страстей! 46 спортсменок из 19-ти стран боролись за пьедестал на Олимпийской арене Пекинского технологического университета.

«19 стран — это фактически чемпионат мира. Я наблюдаю третий год эти соревнования и хочу сказать, что качество гимнасток, в том числе качество соревнований, всегда отличные. Видно, что все лучше и лучше гимнастки приезжают на соревнования и готовы выступать», — сказала заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1992 года Александра Тимошенко.

Уровень участниц этого турнира — выше некуда! Здесь сильнейшие гимнастки мира. Вот, например, одна из победительниц этих соревнований — Лала Крамаренко — просто «порвала» зал своими эмоциональными выступлениями. Ее запредельная техническая сложность программ и необыкновенный артистизм объединили зрителей и судей в едином восторге! Сама же Крамаренко говорит, что ее вдохновляла конкуренция на этом турнире.

«Многие девочки из разных стран умеют делать невероятные элементы и невероятные повороты, равновесие, прыжки. Это очень важный турнир, поскольку мы развиваем художественную гимнастику», — говорит Крамаренко.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева проводит Международный турнир «Небесная грация» третий год подряд, но первый раз за границей. Говорит, выбор Китая не случайность.

«Китай, это дружественная страна! Тут очень популярна художественная гимнастика. Китайская сборная команда приезжала к нам в Россию. В Сочи и родилась эта идея провести соревнования. Пришли представители Китая и спросили: „А можно привести фестиваль к нам в нашу страну?“ Я говорю: „У нас есть прекрасные соревнования ‚Небесная грация‘, можем попробовать!“ Я могу поздравить и китайскую сторону, и российскую, что они совместно сделали такой прекрасный праздник», — сказала Алина Кабаева.

Для почетного гостя нынешних соревнований — двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой — этот Пекинский стадион судьбоносный! Признается, что даже прослезилась, узнав, что в этом году Международный турнир «Небесная Грация» пройдет здесь. Ведь именно тут, в 2008 году, она впервые стала олимпийской чемпионкой.

«Для меня сюрприз, такой подарок прямо судьбы, что вернуться в то место, где у меня сбылась моя первая мечта», — сказала Евгения Канаева.

Девиз основателя олимпийского движения, барона Пьера де Кубертена — «Быстрее, выше, сильнее». Как нельзя лучше подходит этим спортивным соревнованиям, которые проходили по правилам Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация». Именно эти стандарты позволяют гимнасткам наиболее полно раскрыть потенциал, продемонстрировать свои возможности и мастерство. Выступать по таким правилам сложнее, чем по правилам Международной федерации гимнастики. Но интереснее, уверяют спортсменки.

История гимнастики в Китае, пожалуй, самая древняя в мире! Цигун в Поднебесной — источник здоровья духовного и физического. Удивительным образом местные национальные символы и традиции с атрибутами нашей художественной гимнастики во многом совпадают. Даже Международный турнир «Небесная грация» здесь неофициально уже называют «Поднебесной грацией».

«Пожалуй, самый узнаваемый и любимый предмет в художественной гимнастике — это лента, причем красная. Именно ее чаще всего выбирают спортсменки для своих выступлений. Кстати, в Китае красная лента это символ судьбы, счастья, удачи и богатства. А еще это оберег от злых духов. Ну а самым грандиозным символом ленты в Поднебесной считается Великая китайская стена, которая не только защищает ее граждан, но и объединяет!» — говорит корреспондент.

Интерес в Китае к российской художественной гимнастике сегодня необыкновенно высок, признается легендарный тренер олимпийских чемпионок Ирина Винер.

Международный турнир художественной гимнастики «Небесная грация» закончился убедительной победой российских гимнасток. Лала Крамаренко стала абсолютной чемпионкой в многоборье. Именно ее имя в третий раз нанесут на основание переходящего Кубка Международного турнира «Небесная грация». Сама же гимнастка получила его уменьшенную копию. Золото в отдельных видах — за мяч, обруч и ленту — тоже у Крамаренко.

Белорусская спортсменка Алина Горносько стала первой в упражнении со скакалкой, а россиянка Диана Чугунихина получила золотую медаль за булавы.

Но, награждением победителей Международный турнир «Небесная грация» не заканчивается. Роскошное гала-шоу стало уже традиционным для этого спортивного праздника. Размах достойный великих держав — России и Китая!

Солисты Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева перевоплотились в китайских храмовых танцоров, исполнив композицию с красными лентами. И, конечно, не обошлось без неувядающего хита «Яблочко». А ансамбль чеченского танца «Вайнах» поразил зрителей виртуозным номером с барабанами и зажигательной лезгинкой. А закончился этот праздник красоты и спорта флэшмобом участниц турнира и легендарных гимнасток — Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, Лори Фанг, Юлии Барсуковой и Александры Тимошенко — доказавших, что бывших олимпийских чемпионок не бывает!