Болезнь вернулась? Буйнова заметили хромающим на съемках

Что сейчас происходит с артистом, который долгое время боролся с онкологией?

Певец Александр Буйнов, который долгое время боролся с онкологией, все еще выходит на сцену и радует поклонников своим творчеством. Однако, как пишет МК, нагрузка перед Новым годом оказалась для него колоссальной.

По данным источника, за сценой Буйнов был не таким бодрым: он заметно прихрамывал на одну ногу и едва передвигался. Комментировать проблемы со здоровьем артист не стал, однако рассказал, что вместе с женой активно готовится к Новому году.

«Все дерьмо пусть останется в уходящем году», — сказал Буйнов.

О своем онкологическом заболевании артист узнал в 2011 году. Без колебаний он решился на операцию по удалению предстательной железы, чтобы сохранить себе жизнь.

Буйнов не чувствовал себя умирающим и никогда не жалел, порой даже переводя все происходящее в шутку. Он считает, что все, что уготовлено ему судьбой, надо принимать как должное — спокойно и с благодарностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Буйнов смог победить болезнь и утереть нос всем недоброжелателям.