В связи с резким скачком цен на продукт стране предоставили льготу. Она будет носить краткосрочный характер.

Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Такое решение в связи с резким подорожанием продукта принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Куриные яйца будут ввозить в Россию без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота, предоставленная ЕЭК, будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — выразил уверенность министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Уточняется, что продукт будут вести в основном из Турции и Ирана, а тарифная льгота позволит поставлять яйца по цене, сопоставимой со стоимостью производства.

Ситуация с подорожанием яиц и куриного мяса дошла и до президента. Владимир Путин во время «Итогов года» объяснил рост цен на продукт неким сбоем в работе правительства. Он заверил, что вопрос находится в работе и в скором времени будет урегулирован.

Рост цен на куриные яйца составил 40%, а в некоторых регионах даже выше. По словам президента, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что через две-три недели в Россию из Турции и Азербайджана начнут завозить яйца без импортной пошлины.