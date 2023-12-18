ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

ВС РФ нанесли удар по командному пункту Нацгвардии Украины

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Российские военные отбили девять атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации.

По данным ведомства, киевский режим пытался атаковать в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), однако потерпел неудачи и понес существенные потери.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Акация“ и три гаубицы Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, армия России нанесла удар по командному пункту Нацгвардии Украины, который располагался в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине, по мнению руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, почти нет никакой пользы от насильно мобилизованных граждан.

Тема:
Спецоперация
18 дек
Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
18 дек
За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
18 дек
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
18 дек
Власти Украины заявили, что продолжат насильно мобилизовывать граждан
18 дек
Мощный удар из «Урагана»! Лучшее видео из зоны СВО за день
18 дек
«Не без оснований»: почему Киев боится российских истребителей МиГ-31
18 дек
Залповым огнем: артиллеристы выдавливают боевиков ВСУ из опорных пунктов под Угледаром
18 дек
Крах экономики близок? Сколько Украина сможет продержаться без помощи Запада
18 дек
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
17 дек
На Украине заявили о нулевой эффективности от насильно мобилизованных граждан
Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

15:05
Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
15:02
За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
15:00
Суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом
14:50
Лавины с крыш: что происходит в Петербурге на фоне смерти дворника от падения льдины
14:39
Прослушивают? Залужный сообщил о необычной находке в одном из кабинетов
14:35
Славная история: петербургской академии имени Кирова исполнилось 225 лет

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Болезнь вернулась? Буйнова заметили хромающим на съемках
«По таланту достается человеку»: какое место занимает кулинария в жизни звезд
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам