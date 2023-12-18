Высокая температура у ребенка: как правильно сбивать жар

Молодой организм весьма хрупок, поэтому некоторые методы лечения стоит избегать. Но какие?

Детям в случае поднятия температуры выше 38 градусов требуется оказать оперативную помощь. Об этом изданию aif.ru заявил врач-педиатр Павел Бережанский.

Во-первых, если жар у ребенка не понижается больше трех дней, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом. Стоит увеличить потребление жидкости, которая нужна организму для лучшего воздействия лекарств, понижающих температуру.

Давать их можно столько, сколько требует того ситуация. Например, даже если необходимость возникает каждые несколько часов.

Во-вторых, как отмечается, при некоторых заболеваниях лихорадка может продолжаться вплоть до десяти дней, что тоже подразумевает частый прием жаропонижающих. Однако делать это лучше под строгим надзором врача — кроме того, принимать противовоспалительные стоит рассчитывая дозу по детскому весу.

Эффективность лекарственных средств лучше оценивать по самочувствию ребенка, а не по показаниям термометра. Не стоит стремиться к тому, что температура упадет полностью до 36.

Снижение даже одного градуса может принести облегчение. Врач также советует чередовать жаропонижающие и давать их перед сном, чтобы ребенку было легче заснуть.

В-третьих, детям лучше не принимать препараты, содержащие в себе ацетилсалициловую кислоту и препараты нимесулида, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на организме. Ядом для ребенка будет и распространенное народное средство — обтирания уксусом и спиртом: этот «чудодейственный» способ может вызвать ингаляционное отравления этанолом при вдыхании паров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически запрещено делать при обморожении.