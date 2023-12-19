Ад на Земле: на полуострове Рейкьянес начал извергаться вулкан

Готовится эвакуация жителей, задерживаются авиарейсы, объявлено чрезвычайное положение— в Исландии настоящий огненный взрыв.

Огненный взрыв в Исландии! На полуострове Рейкьянес в юго-западной части страны извергается вулкан в опасной близости от населенных пунктов. Сперва произошло сильное землетрясение, по всему полуострову пошли гигантские трещины, раздался грохот, а небо окрасилось в ярко-красный цвет.

Потоки лавы уже растянулись в радиусе четырех километров. И, по словам экспертов, все идет по самому худшему сценарию. Остров готовят к эвакуации. Объявили чрезвычайное положение. Однако любителей острых ощущений это не останавливает, и они, наоборот, едут на машинах в самое пекло ради эффектных снимков.

Как поведет себя стихия дальше — ученые предсказать не берутся. Сейсмическое оборудование вышло из строя от перегрузок, так что пока остается лишь наблюдать.