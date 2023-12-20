Митя Фомин восхищается Газмановым: «Возможность прикоснуться к живой легенде»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 15 0

Певец Митя Фомин назвал народного артиста РФ Олега Газманова живой легендой

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По мнению солиста группы Hi-Fi, его знаменитый старший коллега абсолютно справедливо был избран «Легендой Тавриды» в 2023 году.

Фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин назвал абсолютно заслуженной награду коллеги по сцене, народного артиста РФ Олега Газманова, который был признан «Легендой Тавриды» в 2023 году. Как отметил певец в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, Олег Михайлович лишний раз подтвердил, что время — «мощный цензор», оно расставляет все по своим местам, и справедливое признание находит достойного человека. Вклад в культуру страны, прославление родины и соотечественников в творчестве сотворили легенду из Газманова.

«Когда человек столько всего делает, столько поет, столько несет своих идей, которые в какой-то момент становятся услышанными… Понятно, что он был человеком популярным, он был человеком востребованным. Но вот время развернулось настолько, что теперь стало совершенно очевидно, что он легенда», — сказал Фомин.

О присвоении Газманову почетного звания пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила в социальной сети «ВКонтакте» 18 декабря. В заявлении отмечалось, что артист поддерживает и активно участвует в проектах платформы, а также лично общается с молодыми творцами. За это коллектив «Таврида. АРТ» выразил исполнителю отдельную благодарность.

В публикации подчеркивалось, что песни Газманова стали гимнами для нескольких поколений, а его сценический образ можно назвать эталонным. Создатели платформы также оценили прекрасную форму народного артиста в его 72 года — красноречивый показатель силы здорового образа жизни как секрета активного долголетия. В важный день сын Газманова Родион поздравил его на сцене, сказав, что видит отражение отца в своем творчестве и поклонниках.

«Легенды — они составляют мироздание, легендам поклоняются, легенды изучают, люди любят легенды. У нас сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к живой легенде. Почему? Потому что пример всегда заразителен, он всегда воодушевляет, особенно в наше время, когда принципы рушатся, но настоящее остается», — заключил Митя Фомин.

Премия-признание, как ее называют в кластере «Таврида. АРТ», вручается в этом году в четвертый раз. Ее получают деятели культуры и икусства за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Ранее премии вручались композиторам Игорю Крутому и Игорю Матвиенко, дирижеру Юрию Башмету, главе КВН Александру Маслякову, режиссерам Владимиру Меньшову, Никите Михалкову и Олегу Табакову, искусствоведу Ольге Свибловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие звезды шоу-бизнеса примут участие в съемках «Голубого огонька» в этом году.

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

8:33
«Будем судить по делам»: как Зеленский оценивает поддержку от Германии
8:14
«Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ
8:08
«Тихая охота»: как законно срубить елку в лесу и не нарваться на штраф
7:53
Митя Фомин восхищается Газмановым: «Возможность прикоснуться к живой легенде»
7:41
Ситуация накаляется: йеменские хуситы готовятся дать отпор коалиции США в Красном море
7:28
«Провела в коме 48 часов»: Мадонна вспомнила, как подруга и медики спасли ей жизнь

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам