Митя Фомин восхищается Газмановым: «Возможность прикоснуться к живой легенде»

По мнению солиста группы Hi-Fi, его знаменитый старший коллега абсолютно справедливо был избран «Легендой Тавриды» в 2023 году.

Фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин назвал абсолютно заслуженной награду коллеги по сцене, народного артиста РФ Олега Газманова, который был признан «Легендой Тавриды» в 2023 году. Как отметил певец в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, Олег Михайлович лишний раз подтвердил, что время — «мощный цензор», оно расставляет все по своим местам, и справедливое признание находит достойного человека. Вклад в культуру страны, прославление родины и соотечественников в творчестве сотворили легенду из Газманова.

«Когда человек столько всего делает, столько поет, столько несет своих идей, которые в какой-то момент становятся услышанными… Понятно, что он был человеком популярным, он был человеком востребованным. Но вот время развернулось настолько, что теперь стало совершенно очевидно, что он легенда», — сказал Фомин.

О присвоении Газманову почетного звания пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила в социальной сети «ВКонтакте» 18 декабря. В заявлении отмечалось, что артист поддерживает и активно участвует в проектах платформы, а также лично общается с молодыми творцами. За это коллектив «Таврида. АРТ» выразил исполнителю отдельную благодарность.

В публикации подчеркивалось, что песни Газманова стали гимнами для нескольких поколений, а его сценический образ можно назвать эталонным. Создатели платформы также оценили прекрасную форму народного артиста в его 72 года — красноречивый показатель силы здорового образа жизни как секрета активного долголетия. В важный день сын Газманова Родион поздравил его на сцене, сказав, что видит отражение отца в своем творчестве и поклонниках.

«Легенды — они составляют мироздание, легендам поклоняются, легенды изучают, люди любят легенды. У нас сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к живой легенде. Почему? Потому что пример всегда заразителен, он всегда воодушевляет, особенно в наше время, когда принципы рушатся, но настоящее остается», — заключил Митя Фомин.

Премия-признание, как ее называют в кластере «Таврида. АРТ», вручается в этом году в четвертый раз. Ее получают деятели культуры и икусства за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Ранее премии вручались композиторам Игорю Крутому и Игорю Матвиенко, дирижеру Юрию Башмету, главе КВН Александру Маслякову, режиссерам Владимиру Меньшову, Никите Михалкову и Олегу Табакову, искусствоведу Ольге Свибловой.

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