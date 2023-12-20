В Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри

В Казани с восьмого этажа жилого дома сорвался лифт, внутри которого находилась девушка. Кабина остановилась буквально в последний момент и зависла между первым и вторым этажом.

На место прибыли спасатели. Они вскрыли двери. Пассажирку передали врачам. Но оказалось, что она не пострадала. Прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вопиющей ситуации в Нижнем Тагиле. Молодой маме пришлось висеть полчаса в лифте вниз головой с переломанными ногами в ожидании скорой. Ее четырехмесячный малыш чудом не пострадал.

При этом ничего не предвещало беды. Женщина возвращалась домой после прогулки с ребенком. Она завезла коляску в кабину, но когда начала заходить сама — лифт неожиданно поехал с открытыми дверями.