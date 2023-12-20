Часть важного сотрудничества: как проходит визит Лаврова в Марокко

В планах, в том числе, встреча с генеральным секретарем Лиги Арабских государств.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл этим утром в Марракеш. Сегодня там состоится пленарное заседании Российско-Арабского форума сотрудничества.

Одна из главных тем мероприятия — торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и арабского мира. И вот только что мы получили кадры встречи руководителя внешнеполитического ведомства с коллегой из Египта — она состоялась еще до начала форума.

Также в планах — встреча с генеральным секретарем Лиги Арабских государств. По словам Лаврова, форум — это часть важного механизма сотрудничества между Россией и арабскими странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что казус с европейской журналисткой вновь произошел на пресс-конференции с Лавровым. Все это случилось во время беседы с прессой по итогам заседания СМИД.