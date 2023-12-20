Часть важного сотрудничества: как проходит визит Лаврова в Марокко

Эфирная новость 45 0

Лавров обсудит взаимодействие России и арабского мира на форуме в Марокко

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В планах, в том числе, встреча с генеральным секретарем Лиги Арабских государств.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл этим утром в Марракеш. Сегодня там состоится пленарное заседании Российско-Арабского форума сотрудничества.

Одна из главных тем мероприятия — торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и арабского мира. И вот только что мы получили кадры встречи руководителя внешнеполитического ведомства с коллегой из Египта — она состоялась еще до начала форума.

Также в планах — встреча с генеральным секретарем Лиги Арабских государств. По словам Лаврова, форум — это часть важного механизма сотрудничества между Россией и арабскими странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что казус с европейской журналисткой вновь произошел на пресс-конференции с Лавровым. Все это случилось во время беседы с прессой по итогам заседания СМИД.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

17:45
Певец Анатолий Цой упал в обморок на съемках нового клипа
17:42
В Петербурге увеличат число бесплатных операций по замене хрусталика глаза
17:34
США обменяли соратника Мадуро на американских заключенных
17:30
Что по ценам? Елочные базары заработали для жителей Москвы и Петербурга
17:14
На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа
17:06
Депздрав объяснил большое количество вызовов врачей на дом в Москве

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
Опасное сочетание: чем точно нельзя закусывать спиртное на Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса