«Техподдержка» закрылась: банду кибермошенников задержали в Петербурге

Они получали доступ в личные кабинеты и могли переводить деньги себе.

В Петербурге задержали кибермошенников, которые списывали деньги со счетов через вредоносные программы. Четверо мужчин действовали по схеме телефонных аферистов.

Представлялись «сотрудниками служб безопасности» или «техподдержки», убеждали людей загрузить «сертифицированное приложение» банка и присылали ссылку на фишинговый сайт. И так получали доступ в личные кабинеты и могли переводить деньги себе.

Установлено минимум 30 эпизодов. По данным полиции, у мошенников были сообщники в кол-центрах, находящихся в другой стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали новый способ обмана россиян для получения их личных данных — начали рассылать письма с сообщениями о необходимости верификации учетных записей. В случае отказа от предоставления данных грозятся деактивировать аккаунт в следующие 48 часов.