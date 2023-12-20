Суждено не всем? Можно ли стать бизнесменом без предпринимательской жилки

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 24 0

Предприниматель Шлыков: бизнесмен может достичь успехов с помощью маркетолога

Суждено не всем? Можно ли стать бизнесменом без предпринимательской жилки

Фото: www.globallookpress.com / john cummings

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Какие люди чаще всего преуспевают на этом поприще?

Чтобы стать предпринимателем, как считается, требуется особый талант. В чем он заключается и каким должен быть настоящий бизнесмен, изданию dni.ru рассказал предприниматель с 17-летним опытом Вадим Шлыков.

Внутренний стержень

Работа на себя — это постоянная борьба «за место под солнцем». Чтобы достигнуть высот, нужны настойчивость, упорство и вера в свою идею и, безусловно, в самого себя.

Конечно, у каждого бизнесмена иногда возникают сомнения, когда он сталкивается с неудачами. В этот сложный период нужно выстоять, не сломаться, а принять падения как значимый опыт. Это приведет к личностному росту и дальнейшему масштабированию вашего дела.

Готовность идти на риски

Часто люди не хотят рисковать, и этот страх мешает им продвигаться. Изобретатели создают новое, трудятся с энтузиазмом, но не занимаются продвижением продукта, это не их внутренний навык. Чтобы о вашем продукте узнали массы, нужны смелость, способность бросить вызов, порой и всему миру.

Бизнесмен берет на себя ответственность

Человек, занятый в бизнесе, должен понимать и принимать последствия своих решений, какими бы они ни были. Он берет ответственность за все: за себя, за итоги работы, за команду, за продукт, за каждую деталь.

Терпение к неудачам

В начале пути предпринимателям редко получается добиться успеха сразу же. Большинству из них приходится преодолеть через череду неудач. Важно быть терпеливым, не отчаиваться и продолжать путь к своей цели с учетом всех ошибок.

В заключение эксперт подчеркнул, что, если отсутствует предпринимательская жилка, но в вас горит идея, лучшее решение — отыскать хорошего маркетолога, с которым вы будете бизнес-партнерами. Такое сотрудничество намного быстрее поднимет ваш бизнес.

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Суждено не всем? Можно ли стать бизнесменом без предпринимательской жилки

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