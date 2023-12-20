Певец Анатолий Цой упал в обморок на съемках нового клипа

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

Поклонники предполагают, что артиста подкосила предновогодняя суета.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Победитель шоу «Маска» первого сезона, певец Анатолий Цой упал в обморок на съемках своего клипа.

После одной из сцен артист так и продолжил лежать на полу, не реагируя на команды режиссера. Изначально члены съемочной группы не торопились ему помогать, считая происходящее частью сценария. Однако чуть позже все же поспешили ему на помощь. Придя в себя, артист подтвердил, что почувствовал себя плохо и на несколько минут потерял сознание.

Поклонники отметили, что последнее время их кумир выглядел нездоровым. Судя по всему, Цоя сильно измотали новогодние корпоративы.

Анатолий Цой на «Алых парусах» спел про силу высоты мечтаний

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Цой, выступавший перед выпускниками, сравнил свой выпускной с «Алыми парусами». Он отметил, что получил невероятные эмоции от праздника на Дворцовой площади в Петербурге.

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