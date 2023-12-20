США обменяли соратника Мадуро на американских заключенных
Венесуэла освободит минимум десятерых американцев.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Nain Saab
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Администрация президента США освободила близкого соратника лидера Венесуэлы Николаса Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на нескольких американских заключенных. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на близкие с ситуацией источники.
«Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных», — приводит агентство слова собеседника.
Венесуэла, в свою очередь, освободит по меньшей мере десятерых американцев. В Белом доме данную информацию пока никак не прокомментировали.
Мадуро ранее обвинил Вашингтон в похищении Сааба. Он призывал американскую сторону ответить за свои действия. Из-за экстрадиции дипломата в США он грозился обратиться в международные организации.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо.
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