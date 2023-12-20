Путин выступил на заседании Совета законодателей. Главное

Работа парламентариев стала более зрелой и профессиональной. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Конституции и Федерального собрания.

Президент поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов за своевременное принятие важнейших решений, а также призвал продолжить активную работу по вопросам СВО. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок расскажет подробнее.

Два раза в год бывает такая встреча: депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда вместе «сверяют законодательные часы». Судя по жестам, стремятся вникнуть в суть каждого вопроса, но этот раз для всех здесь особенный.

В перерывах члены Совета законодателей фотографируются на память. Даже образовалась очередь: они уже сфотографировались, другие занимают их место.

Это знаковое событие, в том числе приуроченное к 30-летию создания Федерального собрания. О чем свидетельствует даже световая надпись на потолке.

Цвета не яркие, никаких звездочек вокруг — необычно и одновременно сдержанно. Есть, что отмечать — за 30 лет, указал президент, сделано главное.

«Знаю, здесь в зале есть люди, которые сами это переживали, принимали соответствующие решения. Могут сами сказать: „Ну приняли эти законы, ну и что. Они не выполнялись“. Ну в чем-то не выполнялись, в чем-то выполнялись. Правда, многое не выполнялось, это правда. Вот, Геннадий Андреевич улыбнулся, я вижу, он с этим согласен. <…> Были созданы юридически правовые основы новой государственности. Вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», — сказал Путин.

Тогда, в 1993, это действительно было не очевидно: парламент России был пестрым собранием огромного количества разнообразных политических идей. Законопроекты вообще никакого отношения не имели к реальной жизни, но долгая, планомерная работа дала свои результаты.

«Сегодня здесь, насколько я знаю, с нами наши товарищи, руководители избранных уже по российским законам парламентов четырех наших исторических регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Предлагаю их отдельно поприветствовать. Мы желаем вам удачи, желаем вам всего доброго, вашей работе. Понимаем, что вам непросто и небезопасно. Но все там люди крепкие, надежные люди, которые знают, что они делают и знают, ради чего они пришли в эти органы власти — ради людей», — указал президент России.

Одна из главных задач, что стоит перед законодателями России, это поддержка суверенитета страны.

«Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но и гарантировала нам реальный суверенитет. И что важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента», — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В нашей стране после начала СВО сохранению суверенитета уделяют особое внимание. Особенно технологического, его укрепляют серией законов.

«Жизнь нас заставляет вот так реагировать на это требование», — заметил Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совфеда.

Причем необходимые документы принимаются быстро. Это ответ законодателей на беспрецедентную атаку Запада на нашу страну.

«В большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. Спасибо вам большое. <…> Затем получали столь же единодушную поддержку в Совете Федерации. Вот сказал об этом, но еще раз повторю: в этом и видимый знак консолидации общества в целом. Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции», — сказал Путин.

Поддерживать бойцов, что сейчас защищают интересы страны в СВО, президент попросил законодателей и впредь. Часто недоразумения случаются именно из-за несовершенства документов, но Путин уверен, что к этому и ко многим другим вопросам депутаты и сенаторы подойдут ответственно.