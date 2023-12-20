В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Ожидается, что это позволит снизить количество случаев травмирования граждан.

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Электродвигатели и электросамокаты внесли в перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Информация об этом следует из публикации Минпромторга.

Под председательством вице-премьера ведомства Дениса Мантурова состоялось антиконтрафактное заседание Госкомиссии. Техрегулирование оборота электросамокатов стало одним из вопросов, которые обсудили на встрече. Отмечалось, что ситуация требует принятия мер, которые позволят обеспечить безопасность людей, а также честную конкуренцию среди производителей электродвигателей в России.

Участники заседания приняли решение, включить электросамокаты и электродвигатели общего назначения в перечень подлежащей обязательной сертификации продукции.

Ожидается, что принятая мера позволит снизить количество случаев травмирования граждан, а также число аварий с участием электросамокатов из-за введения обязательного скоростного ограничения.

Введение обязательной сертификации для электродвигателей же позволит исключить случаи обмана потребителей и улучшить условия для конкуренции производителей.

Мантуров отметил, что в скором времени будет разработан стандарт сразу для нескольких стран, который установит перечень требований и методы исследований для электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начнут создавать дорожки для электросамокатов.

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