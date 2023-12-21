Донбасс под огнем: ВСУ обстреляли травматологический центр

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ВСУ обстреляли травматологический центр

Фото, видео: 5-tv.ru

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При атаке были ранены четыре человека.

Этой ночью ВСУ вновь обстреляли Донецк. Под огнем — Киевский, Куйбышевский, Петровский районы города. Огонь целенаправленно велся по жилым кварталам, досталось и социальным объектам.

Так, под удар попал травматологический центр. В результате ранены четверо мирных жителей, в том числе один сотрудник больницы. А повреждения получили сразу пять отделений медицинского учреждения, особенно хирургическое.

Под огнем оказалось и донецкое троллейбусное депо. Повреждения получила комната диспетчеров, не работает контактная сеть. Многие троллейбусы получили серьезные повреждения и не подлежат восстановлению.

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