Обычно для поражения цели нужно три выстрела. Но наши бойцы научились уничтожать позиции противника первым же снарядом.

Высокую эффективность на передовой демонстрируют российские танкисты. На купянском направлении они ведут огонь по опорным пунктам боевиков. На счету экипажей десятки уничтоженных целей, в том числе и западная бронетехника. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на огневой позиции.

Укрепленный опорный пункт боевиков ВСУ примерно в шести километрах от нас. Первый пристрелочный, второй — точно в цель. На кадрах объективного контроля видно — опорный пункт ВСУ уничтожен. Теперь важно уйти в укрытие.

У танкистов на купянском направлении ежедневно по несколько боевых выездов. Механик-водитель с позывным «Белка» работал на металлургическом комбинате, на СВО сразу попросился за рычаги танка, срочную службу проходил в танковых войсках, все помнил. А управлять 80-й для него вообще в удовольствие, разгоняется до 80-и километров в час.

«Газотурбинный двигатель, который дает очень большую мощность этому танку, и относительно легкий вес по сравнению с западными аналогами. Его называют танком прорыва не зря», — говорит он.

Скорость важна. Фронтовая примета: небо ясное — жди вражеские дроны.

«Враг не спит, не дремлет, он наблюдает. „Птички“ противника летают регулярно. Но и мы стараемся ему не уступать, мы его превосходим: знаем, где он находится, и регулярно по нему работаем», — отмечает командир танковой роты с позывным «Каспий».

Вражеские дроны-камикадзе сейчас одна из основных угроз для тяжелой бронированной техники. Каждый танк оборудован противодронным козырьком — металлической конструкцией с элементами активной динамической защиты.

Обычно для поражения цели нужно три выстрела. Но эти ребята научились громить вражеские «опорники» первым же снарядом.

Передохнуть удается несколько часов. К вечеру — уже новая цель. Разведка передала данные о еще одном укрепрайоне ВСУ, куда стягивается западные пикапы.