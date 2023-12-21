В Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 40 0

Какого содержания будут новые рестрикции?

В Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro

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Европейская комиссия (ЕК) планирует и дальше поддерживать введение новых санкций против России, заявил «Известиям» официальный представитель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Даниэл Шеридан Ферри.

Так он ответил на вопрос о том, ведется ли разработка 13-го пакета антироссийских санкций.

Если же Шеридан Ферри подтвердил это расплывчато, то евродепутат от Чехии Томаш Здеховски ответил с полной уверенностью — в Евросоюзе уже готовится 13-й и даже 14-й пакеты санкций.

«Их очень скоро представят странам-членам», — указал он.

Евросоюз только недавно утвердил 12-й пакет санкций против РФ. В него вошли ограничения на экспорт продукции и технологий двойного назначения, импорт изделий из алюминия, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов из РФ, включая ювелирные изделия. Россия уже ответила на рестрикции запретом на въезд в страну для ряда лиц-представителей ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно.

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В Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

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