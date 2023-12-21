Актер сериала «СашаТаня» Егор Найдович найден мертвым в квартире в Москве

Артисту было всего 40 лет.

Актер Егор Найдович был найден мертвым в своей квартире в 20 декабря 2023 года. По информации издания KP.RU, артист перед смертью боролся с серьезным заболеванием.

Тело Егора Найдовича обнаружили соседи, с которыми он снимал трехкомнатную квартиру в Москве. По словам коллеги Найдовича, актера Александра Буянова, причиной смерти могла стать онкология.

«Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался, тоже знали об его болезни. Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», — рассказал Буянов.

Однако официальной версии случившегося нет, но, предварительно, смерть не носит криминальный характер. Также, по некоторым данным, в последнее время у актера было не так много ролей, из-за чего тот был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.

Актер Олег Цветков в беседе с 5-tv.ru признался, что ошарашен этим известием. У Найдовича были большие творческие планы, которые он собирался реализовать в ближайшем будущем.

«Мы с ним, можно сказать, дружили. Хотели даже снимать совместно фильмы, уже были сценарии готовы… Хороший человек, положительный», — говорит артист.

Егор Найдович запомнился зрителям своей ролью в сериале «СашаТаня». Он также появлялся в эпизодах «Небесной команды» и «Трудных подростков» и играл в театре «Вертикаль».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве.