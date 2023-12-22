В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге

Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в результате стрельбы в Праге. Премьер-министр республики обратился к нации. Он заявил, что преступник не был связан с международными террористическими группировками и действовал в одиночку.

По данным полиции, он тщательно планировал акцию. Он заранее изучил другие подобные случаи и легально приобрел несколько видов оружия. Незадолго до атаки на горожан молодой человек застрелил своего отца, который жил загородом. А затем отправился в столицу, где должен был выступить на студенческом занятии.

В этот момент полиция его уже разыскивала. Стражи порядка отправились на факультет, где и хотели его задержать, но не успели. Злоумышленник открыл огонь из винтовки по студентам и случайным прохожим, а после покончил с собой.

Массовая стрельба в центре Праги произошла накануне вечером. Молодой человек открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета, этой самый крупный и престижный вуз страны. По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек, еще 25 ранены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец рассказал о первых минутах после стрельбы в Праге.