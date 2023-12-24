Армии на нуле: в США предостерегли Британию и Германию от конфликта с РФ

В отличие от РФ, Германия и Британия практически израсходовали свои запасы вооружений и боеприпасов за время конфликта на Украине, отметил политолог Джон Миршаймер.

Германии и Великобритании, даже если они объединятся, не справиться с сильной российской армией, ведь их находятся в печальном состоянии, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез», — считает эксперт.

Как добавил эксперт, Вооруженные силы РФ с каждым днем лишь наращивают свою мощь, возможности, солдаты прекрасно обучены и вооружены. В отличие от немецких и британских, которые не имеют достаточных запасов вооружений и боеприпасов. Все это они отправили на Украину. Кроме того, профессор добавил, современная британская армия отличается крайне низкой численностью: в ней даже меньше солдат, чем во время войны за независимость США в XVIII веке.

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