США и страны Европы заплатили слишком высокую цену за поддержку киевского режима.

Уже второй месяц ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не могут согласовать дополнительные транши Киеву на будущий год. Что-то перепадает, без сомнения с барского стола, то одна западная страна подкинет, то другая. На этой неделе немцы отправили бронемашины, а Финляндия патроны на 100 миллионов долларов, но это крохи. «Рог изобилия» который осыпал Зеленского миллиардами переведен в режим ожидания.

«В целом опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — сказал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Показательно как менялись заголовки в западной прессе, возьмем для примера британскую The Times, главный рупор консерваторов правящей партии.

Весной после визита Джо Байдена в Киев они писали, что у Вашингтона разыгрался аппетит и Белый Дом ожидает, что ВСУ вернут все потерянные территории.

В августе, когда стало понятно, что распиаренное наступление, мягко скажем, забуксовало на российских минных полях, оценки были уже не такие бравурные: Украина победит, но не до Рождества, то есть не в этом году. И вот канун Рождества и уже совсем минорная тональность: крайне маловероятно, что Украина победит. Extremely unlikely, помните было highly likely? Вполне вероятно, любимое выражение британского истеблишмента заиграло новыми красками.

Они хотели превратить нас в изгоев, а добились того, что Россия в авангарде глобального движения по переустройству мирового порядка. Большие маневры проанализировал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Такого рождественского подарка от западных спонсоров в Киеве точно не ждали. Заявления, как под копирку.

«Ситуация на Украине критическая, следует ждать плохих новостей оттуда», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В итоге западные медиа признают Владимира Путина геополитическим победителем года. В планетарном масштабе. И это новый статус-кво, а точнее тот самый новый миропорядок, к которому привел целый комплекс факторов.

Первый фактор: переоценка на Западе собственной исключительности.

«Среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям», — заявил Владимир Путин.

А ведь поджигателей войны в Белом доме предупреждали: их планы по разрушению России известны.

«Саму-то Россию, как мы знаем, планировали поделить, частей на пять. Они и не скрывали этого, все обсуждалось, в открытую», — рассказал Владимир Путин.

И причины конфликта на Украине тоже были очевидны. Неоколониальные аппетиты Запада.

«Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать «анти-Россию», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Запад обещал остановить расширение НАТО на восток, обманул. Был гарантами Минских соглашений: так Меркель и Олланд с гордостью признались, оттягивали время, чтобы вооружить Киев. А чуть раньше также максимально лицемерно уверяли что не имеют отношения к Майдану.

«Неохота здесь, камера работает, жесты, определенные показывать, да? Но вы понимаете, какие жесты мне сейчас хочется показать. Вот что они нам показали», — заявил Владимир Путин.

А ведь все зафиксировано на бумаге. Петербург. Июнь. Президенты стран Африки в Стрельне.

Сюда делегация из Африки прилетела после визита в Киев, где Зеленский фактически отверг любые мирные инициативы.

Именно лидерам глобального Юга Владимир Путин впервые показал доказательства: как Запад сорвал мирные переговоры весной 2022 года.

«Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева, он поставил там свою подпись! Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все, на свалку истории», — сказал Владимир Путин.

В отличие от США, Москва предлагает понятную формулу: верность договоренностям, сотрудничество на принципах равенства. В итоге, страны глобального Юга, а это 85% населения планеты и чуть менее половины мирового ВВП, открыто за нас.

«С 2013 года мы провели 42 встречи, наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу. Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием», — заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Россия развивает отношения с Африкой на стратегическом уровне, проявляя огромное уважение, признавая суверенитет африканских государств», — сказал главный секретарь африканского конгресса Сирил Рамафоса.

Ошибочная ставка Запада на диктатуру. Пытались запретить тем, кого считают своими вассалами, контактировать с Москвой. Но вот так выглядела встреча с мировыми лидерами в Пекине.

А так Путина приветствовали на Аравийском полуострове. Саудиты соревнуются с Эмиратами, чей прием теплее. На саммите Большой Двадцатки в Дели, ни намека на изоляцию России.

Декларацию «Двадцатки» приняли в первые же часы саммита, ни о каком осуждении России, речи не идет.

Да и так называемые сокрушительные санкции были изначально провальными. Экономический, научный и промышленный суверенитет — это третий фактор.

«На что рассчитывали? Что у нас финансовая система рассыплется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы. Ведь этого ничего не произошло. «Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, по объему экономики», — сказал президент РФ Владимир Путин.

В итоге в конце 2023 года провал санкций стал очевиден даже их авторам. Старый Свет прощается с осколками суверенитета. Четвертый фактор — слабость европейской политики.

«Уже пять-шесть лет назад я использовала такое понятие как „подростковая ментальность“. Во многих странах ЕС мне приходилось иметь дело не со взрослыми политиками. Чтобы иметь дело со взрослыми коллегами, я могу поехать в Москву, Пекин или Исламабад», — рассказал австрийский дипломат Карин Кнайсль.

Германия в стагнации. Пятьдесят немецких предприятий пакуют чемоданы в Америку.

«Безвольная, бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», — сказал Владимир Путин.

Пятый фактор — очевидное неспособность Запада нанести Москве стратегическое поражение на поле боя. И если в начале года по обе стороны Атлантики царили шапкозакидательские настроения.

«Поддержка до тех пор — пока Украина не добьется успеха», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

То в конце года сдулись.

«Путин ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

И ведь срабатывает! Украину списывают, как неудачный проект. Штаты также поступили с Ливией, Ираком, Афганистаном. Это уже очевидно и союзникам США. Вот почему все больше стран тянутся к России.

Выставка «Россия» на ВДНХ. Вся страна в миниатюре. Здесь наглядный пример, что мы предлагаем всему миру: простой и позитивный проект будущего. Ставка на технологический прогресс, на национальные традиции, в центре всего, конечно же, человек.

Именно позитивный проект, не связанный с военными амбициями, предлагает BRICS. С первого января к союзу России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР присоединяются Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия. ВВП объединения составит 37% от мирового, и почти половина населения планеты. Всемирная изоляция, говорят они?

То, что мы видим со стороны Запада, они все стараются дружить против кого-то. Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подытожил Владимир Путин.