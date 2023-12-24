Скоростное шоссе в будущее: что изменится в России после открытия трассы М-12

Российские транспортные коридоры прокладываются с учетом глобального мирового проекта «Один пояс — один путь».

Вопросы на совете обсуждались весьма важные — судьба национальных проектов. Они 31 декабря 2024 года завершаются и надо понять, что делать дальше. Решено разработать новые и продлить программу на следующие шесть лет и в перспективе до 2036 года.

Нацпроекты стали локомотивами экономического развития страны с 2006 года. Они позволили канализировать государственные ресурсы, деньги прежде всего по ключевым направлениям: материнский капитал — нацпроект «Демография»; строительство школ и детских садов — нацпроект «Образование» и так далее.

Открытая на этой неделе трасса М-12 Москва-Казань — это тоже нацпроект. «Модернизация транспортной инфраструктуры». Корреспондент «Известий» Илья Аникеев проехался по новой трассе, впечатлился и заодно узнал — какие еще есть планы развития.

Широкая, скоростная, идеально ровная. Еще и под контролем искусственного интеллекта. Это про автомобильную дорогу в России. Красота и масштаб инженерных сооружений на трассе М-12 «Восток» поражают. Здесь только мостов 88.

Мост через Волгу — самый протяженный на магистрали. Длина сооружения 3360 метров. Его начинали строить сразу с двух берегов, прокладывая пролеты навстречу друг другу. Дорожное полотно поднято высоко над рекой. Дело в том, что в судоходный период внизу проходят важные логистические пути. 811 километров без светофоров и терминалов оплаты. Время в пути от Москвы до Казани — всего 6,5 часа вместо 12.

«За такой срок, а это всего три года инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры», — отметил Владимир Путин.

То, что Россия может в грандиозные инфраструктурные проекты быстро и качественно, всему миру стало ясно после «Тавриды» и Крымского моста. Над ними смеялись за границей, предрекали крах, а сегодня по трассе и мосту уже проехало 13 миллионов автомобилей.

Но не одной автодорогой прирастать экономическая независимость будет. Объемы перевозок с Азией растут и там уже модернизируются сразу две магистрали: Транссиб и Байкало-Амурская. Расширяются пути, строятся новые тоннели.

«Важно обеспечить стыковку планов железной дороги и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры включая энергетические мощности и сеть, а также развитие пограничных переходов. При этом нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резерв мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», — подчеркнул Владимир Путин.

С севера на юг по России тянется еще один коридор международный, совместный проект России, Индии и Ирана. Стержневым направлением здесь тоже считается железная дорога. Только в начале года перевозки по ней выросли в два раза и достигли 2,3 миллиона тонн.

«Естественно, этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России, обеспечение стыковки МТК Север — Юг с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий — вот чего мы добиваемся — открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье было бы хорошим началом этой совместной работы», — отмечал Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

И все эти артерии страны соединяясь образуют новую систему жизнеобеспечения не только России. Наши транспортные коридоры прокладываются с учетом глобального мирового проекта «Один пояс — один путь». С помощью России он выходит за рамки земли — наш Северный морской путь. В этом году по нему впервые была запущена круглогодичная навигация. Возить грузы вдоль Арктики дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал.

«Строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, а также создание орбитальной группировки спутников. В целом инвестиции для его реализации в ближайшие 13 лет составят порядка двух триллионов рублей. Из них лишь треть около 600 миллиардов из федерального бюджета», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Таким образом получается, что «Восток» скоростное шоссе в будущее. В следующем году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга. Далее магистраль продлят до Челябинска и Тюмени, Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Но прежде глобальных экономических выгод пользу новой дороги уже ощутили жители тех регионов где она появилась. Потому что каждый новый километр, который строится в стране в первую очередь строится для людей по новой традиции, с опережением графика.