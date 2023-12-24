Операция США «Стражи Процветания» в Красном море обречена на провал

Против США и их союзников в первую очередь играет география региона.

Давненько США не проводили никаких официальных операций с красивым названием, целых два года (как сбежали из Ирака и Афганистана), и вот решились. В понедельник, 18 декабря, Пентагон объявил, что начинает миссию «Страж Процветания» в Красном море. Все из-за радикальных повстанцев хуситов в Йемене. Они последние два месяца регулярно обстреливают и захватывают проходящие мимо их берегов торговые суда, направляющиеся в Израиль, или если владельцы из этого государства.

У йеменцев для этого удобная география. Страна расположена на юго-западной оконечности Аравийского полуострова и хочешь не хочешь, но каждое судно, которое направляется в Красное море и дальше в Суэцкий канал — проходит мимо и видно как на ладони. Особенно в Баб-эль-Мандебский проливе, он шириной всего 28 километров.

Моторные лодки, ударные дроны, самые примитивные ракеты — все с лихвой перекрывает эти «ворота красного моря». Американцы пригнали сюда аж три эсминца и авианосную группу во главе с Дуайтом Эйзенхауэром. Кроме того у Вашингтона есть девять союзников. В том числе Бахрейн и Сейшельские острова. Понятно, что последние лишь предоставят свои военно-морские базы, у Сейшелов вовсе нет своего морского флота.

Важно, что к коалиции не присоединились другие страны побережья Красного моря — в том числе Египет и Саудовская Аравия. Получается, что операцию Вашингтон проводит в, мягко говоря, недружественной обстановке.

Пока непонятно, как «Стражи Процветания» намерены противостоять атакам хуситов — у Йемена 400 километров береговой линии в Красном море. У каждой бухты по эсминцу не поставишь. Значит либо будут прикрывать конвои из торговых судов, либо превентивно бомбить хуситов на земле. Что американцы в общем то делали в 2014-15 годах, но безрезультатно. Пока же судоходство в Красном море, а это основной путь из Европы в Азию, парализовано, все крупнейшие перевозчики развернули свои суда в обход, а значит и в обход всей Африки — а это плюс 10-14 дней к маршруту.

Цены на нефть, газ и страховку грузов уже подскочили. На этом фоне наш Северный Морской путь выглядит привлекательным и уж точно безопасным.